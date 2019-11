Zibido San Giacomo (Milano), 10 novembre 2019 – Giornata di passione quella vissuta oggi lungo il tratto iniziale della A7 a causa di un gregge di capre che ha tentato più volte di scavalcare le recinzioni con il rischio di invadere la sede stradale e provocare incidenti. Sul posto sono intervenute le guardie ecologiche volontarie con agenti della polizia provinciale di Milano e di Bergamo, polizia locale, protezione civile e il servizio veterinario dell’Ats: in tutto circa 30 uomini che hanno operato per molte ore per allontanare gli animali, 14 esemplari, dalla sede autostradale.

Durante l'intervento Milanoserravalle e agenti della polizia stradale hanno monitorato il tratto di strada interessato e quando è scattato il blitz hanno dovuto chiudere entrambe le carreggiate. Il gregge spinto dalle Gev e dai volontari è stato messo a distanza di sicurezza dalla sede stradale, Domani dovrebbero riuscire a catturare capre e caproni e trasferirli in un’area sicura.