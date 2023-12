Verso la lazio. Dopo il turnover torna il capitano

Nella logica del turnover già visto tra campionato e Champions League, Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la Lazio (di cui è stato giocatore e allenatore per oltre due decadi) riportando tra i titolari alcuni pilastri della squadra, rimasti inizialmente fuori contro la Real Sociedad. Dovrebbero rivedersi in squadra Bastoni in difesa, Barella a centrocampo e Martinez in attacco. Nella retroguardia a tre, che ancora non può contare su De Vrij e che potrebbe registrare il rientro in panchina di Pavard, possibile fiducia a Bisseck come “braccetto“: il tedesco ha ben figurato con l’Udinese, in più Darmian è destinato a giocare come esterno a tutta fascia per l’assenza di Dumfries, a meno che Inzaghi non dia seguito alle prove effettuate ieri in allenamento con Carlos Augusto impiegato a destra.

Il tecnico deve spezzare il tabù Olimpico in chiave biancoceleste: da allenatore dell’Inter è stato infatti battuto due volte dalla sua vecchia squadra, in entrambi i casi con un secco 3-1. Meglio è andata al Meazza, dove sono arrivate due vittorie su due.

M.T.