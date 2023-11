Stasera in campo. L’Allianz riceve la corazzata Trentino

Forte del successo contro la Cucina Lube Civitanova, l’Allianz Milano, scende in campo oggi, alle 20.30, di nuovo in casa, per il primo infrasettimanale della stagione, contro l’Itas Trentino valido per la quinta giornata di Superlega. Nemmeno il tempo di godersi la prima vittoria che i ragazzi di coach Piazza dovranno cercare di allungare la striscia vincente per recuperare i punti persi per strada nelle prime giornate. Fortunatamente c’è un fattore P, ovvero Paolo Porro. Il ritorno da titolare del regista genovese ha cambiato il volto della squadra: la palla ha girato meglio così come tutta Milano. L’opposto belga Reggers ha giocato decisamente meglio e si sono visti sprizzi del vero Matey Kaziyski. Proprio il bulgaro è il grande ex di turno: a Trento ha giocato prima dal 2007 al 2016 e poi dal 2021 al 2023.

Lo schiacciatore, ex capitano dell’Itas, ha così spiegato: "Sono molto contento di rivedere i miei ex compagni di Trento, la squadra ha cambiato solo l’opposto dall’anno scorso. Saluti e abbracci ci saranno però solo prima e dopo la partita perché per noi si tratta di un’altra grande sfida".

Si potrebbe rivedere, nonostante l’ottima prova di Reggers, anche Dirlic che è entrato solo per qualche minuto contro la Lube.

