Serie D, girone a. La Corte Sportiva D’Appello dà ragione all’Alcione. Respinto ancora il ricorso presentato dal Bra

Può tirare un altro grosso sospiro di sollievo l’Alcione dopo che la Corte Sportiva di Appello Nazionale presso ha respinto il secondo ricorso del Bra. I piemontesi avevano presentato reclamo in data 12 febbraio avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva convalidato il risultato della gara del 3 dicembre 2023 Bra-Alcione Milano 0-1. Nel primo ricorso il Bra aveva puntato il dito su un presunto errore nella data di nascita del tesserato Diop che, come indicato nel reclamo “…non sarebbe nato il 22/08/2005, come da documentazione depositata all’atto del tesseramento, bensì il 24/08/2002…”. Ora anche il secondo grado di giudizio ha dato ragione al club milanese