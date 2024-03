Serie b. Il Lecco nella bufera. Testa all’Ascoli per una salvezza appesa al lumicino

Il Lecco sta preparando il delicatissimo impegno di Ascoli in un clima poco sereno. Dopo le ultime bordate sparate dal patron Di Nunno al termine del match perso contro il Perugia che hanno creato un polverone, l’aria è quantomai elettrica. La situazione non è delle più semplici ma Alfredo Aglietti (nella foto) e i calciatori, così come hanno fatto sapere nel comunicato di ieri, daranno il 100 per 100 per cercare fino alla fine di centrare la salvezza. Un obiettivo che, allo stato attuale delle cose e cioè dopo la 9 sconfitta delle ultime 10 gare, appare altamente improbabile ma finchè la matematica lo consentirà è giusto che tutti a Lecco siano speranzosi su una rimonta che avrebbe veramente del miracoloso.

Per farlo il Lecco dovrà andare a vincere domenica pomeriggio sul campo dell’Ascoli, terzultimo e in crisi, che, in settimana, ha cacciato Castori e messo in panchina l’ex Juve Massimo Carrera. Una sorta di ultima spiaggia, per entrambe le formazioni. Intanto proseguono le indagini della Procura della Figc sulle dichiarazioni del patron Di Nunno, rese a caldo e in un momento di ira dopo Lecco - Palermo, che aveva parlato di un potenziale rischio combine da parte dei suoi giocatori. A breve il numero uno del Lecco sarà ascoltato dalla Procura federale che ha aperto un’inchiesta. E sulle voci di una possibile cessione del club, Di Nunno è stato (per ora) categorico: "non vendo"!

Fulvio D’Eri