Serie a1. Egonu e compagne in trasferta nella Capitale. Coach Gaspari avverte: "Servirà grande attenzione»

Trasferta capitolina per l’Allianz Vero Volley Milano che alle 17 andrà a caccia del successo numero otto in campionato, il quarto di fila, dopo quelli ottenuti con Novara, Pinerolo e Chieri. La neopromossa Roma Volley Club quest’anno ha già collezionato dieci punti in classifica ma appare come un avversario ampiamente alla portata del Consorzio in versione femminile. Coach Marco Gaspari, che alla luce del tour de force in corso si potrebbe affidare a diverse seconde linee, invita come sempre a tenere alta la soglia dell’attenzione: "Roma è un avversario che, a dispetto del suo obiettivo iniziale del mantenimento della categoria, ha avuto un approccio molto positivo, portandosi a casa punti pesanti. A Casalmaggiore hanno vinto una partita davvero importante per la loro classifica. Il nostro obiettivo invece è chiudere il cerchio in campionato, prima della partenza per Istanbul, con una vittoria per dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane. Dobbiamo fare un ulteriore step di crescita perché con Chieri, in una gara positiva per noi, non abbiamo battuto come fatto nelle precedenti partite. Mi interessa l’approccio in battuta e a livello di concentrazione. L’obiettivo sarà concentrarci sul nostro gioco. Presteremo grande attenzione e avremo grande rispetto delle nostre rivali di questa giornata", la chiosa del tecnico.

A.G.