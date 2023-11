SERIE A1. Brescia torna in vasca. La prova è Camogli

L’AN Brescia "sollevata" dalle vittorie con con Sabadell e Trieste, di nuovo in acqua alle 19.15 con Camogli. Un match alla portata, ma fondamentale per accorciare ancor di più sul gruppo in vetta e cercare di chiudere il 2023 alle spalle della sola, irraggiungibile Pro Recco. Sandro Bovo si prepara a questo sprint novembrino: "Sicuramente vincere fa bene - le parole di Sandro Bovo - questo dà fiducia, soprattutto in un gruppo nuovo, giovane, per cui c’è sicuramente più entusiasmo. Però dobbiamo cercare anche di sfruttare la partita di oggi, un Camogli che è ancora fermo in classifica per cercare di fare un piccolo passo in avanti".

La squadra sale di livello: "Per quello che riguarda i singoli sicuramente sono contento perché si vede la crescita anche individuale di alcuni ragazzi e poi ci saranno anche quei due mesi di pausa purtroppo che cercheremo di sfruttare per incrementare ancora di più questo aspetto".

A.L.M.