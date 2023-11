Serie A femminile. Occasione Milan. Contro il Sassuolo per uscire dalla crisi Il Milan ospita il Sassuolo al Puma House of Football per riscattare la sconfitta di Firenze. Il sesto posto attuale non soddisfa le aspettative. Il tecnico chiede più attenzione e coraggio. Il portiere Giuliani sottolinea la forza della squadra e la necessità di continuità.