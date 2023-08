Seamen Milano sconfitti nettamente dai Stuttgart Surge

Nella nona giornata di European League of Football i milanesi sono stati (nettamente) superati in casa, dai Stuttgart Surge, per 78 a 27. Ma se nel ko in terra elvetica contro gli Helvetic, (31-24) maturato nei tempi supplementari, si erano visti segnali di risveglio da parte dei marinai, altrettanto non si può dire nell’ultima sfida persa al Vigorelli contro Stoccarda. Nel primo tempo i padroni di casa hanno combattuto, mantenendo il risultato sul 21 a 21, mentre nel secondo tempo i tedeschi hanno iniziato ad accumulare il vantaggio (35-27). Ma è stato nel terzo e quarto quarto che i Seamen si sono spenti, non giocando più, e lo Stuttgart ha messo a segno due parziali (12-0 e 31-0), senza che i milanesi potessero fare nulla. "Siamo molto dispiaciuti per questa sconfitta – sottolinea il patron Paolo Mutti -. Nel primo e secondo tempo abbiamo giocato quasi alla pari, mentre negli ultimi due quarti la squadra si è spenta completamente, forse anche per il fatto che domenica ci sarà la partita dell’Italia. Certo non può essere una giustificazione". Dopo la sosta per il Blue Team, i Seamen torneranno in campo sabato domenica 12 agosto, in trasferta, contro i Barcelona Dragons. Lorenzo Pardini

La classifica di Central Conference: Stuttgart Surge 7-1; Raiders Tirol 6-2; Munich Ravens 4-4; Helvetic Guards 3-6; Barcelona Dragons 2-6; Seamen Milano 1-7.

