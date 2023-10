Rugby Serie A. Calvisano rialza la testa: prima vittoria e punto di bonus contro il Rugby Parma

CALVISANO (Brescia)

Il Tiesse Robot Calvisano infila la prima vittoria nel campionato di Serie A dopo l’autoretrocessione dal torneo Elite, battendo in casa 31-23 il Rugby Parma e prendendosi anche il punto di bonus grazie al numero di mete realizzate. Un successo importante che ridà speranze per l’annata in corso dopo un avvio difficile, con due sconfitte consecutive, a una rosa ricostruita puntando molto sulle forze interne e che per questo ha pagato un po’ di inesperienza in partenza. "Siamo molto contenti della vittoria. I ragazzi si meritavano una gioia, hanno combattuto per ottanta minuti, dice nel postpartita il tecnico dei trequarti Mattia Zappalorto, confortato dalle parole dell’altro tecnico, David Dal Maso. "I ragazzi sono stati davvero bravi. Serviva una vittoria sia per la fiducia che per portare a casa qualche punto – commenta il tecnico degli avanti -. Ci sono state alcuni fasi in cui abbiamo peccato di disciplina ed esperienza ma quella arriverà col tempo. Abbiamo giocato un primo tempo enorme, forse addirittura sopra le aspettative. La strada è quella giusta, i ragazzi hanno lottato come volevamo".

Nel girone 1, dopo la terza giornata, a guidare la classifica è la TKGroup VII Rugby Torino con 15 punti davanti all’ASD Rugby Milano con 14 e al Cus Milano con 13. Tra le altre lombarde, Parabiago è a 7 punti, Calvisano sale a 5 e l’Amatori Rugby Milano resta ferma in fondo alla graduatoria con 0 punti assieme a Parma, Unione Monferrato e Amatori Rugby Alghero.

M.T.