Quarti di finale scudetto Ihl. Como porta la serie in parità. Varese è già con le spalle al muro

Al termine del secondo tempo tra Pergine e Como probabilmente nessuno credeva nella rimonta dei lariani. E invece gli uomini di mister Da Rin hanno messo a segno un clamoroso ribaltone, da 0-4 a 6-4, nella gara-2 dei quarti di finale Scudetto di IhL. I primi trenta minuti hanno evidenziato continuità con la prima sfida della serie, dominata dai trentini, ma nell’ultimo parziale Como si è ribellata ad un destino segnato giocando probabilmente il miglior hockey della stagione. Protagonista assoluto Terzago, autore di un poker. Ora la serie è in parità con Como decisa a non voler svolgere il ruolo di vittima sacrificale contro i più quotati rivali. Prosegue invece l’incubo ad occhi aperti di Varese che ha ceduto 4-3 a Feltreghiaccio. I Mastini, dati come primi favoriti per il titolo, ora sono con le spalle al muro: un’altra sconfitta porterebbe ad una inaspettata e prematura eliminazione. Stasera alle 20.30 si gioca gara-3.

Alessandro Stella