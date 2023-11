Pro Patria in piena crisi. Cinque sconfitte di fila e una difesa traballante. Adesso serve svoltare

BUSTO ARSIZIO (Varese)

di Luca Di Falco

Si è aperta una settimana importante per la Pro Patria che sabato riceverà, allo stadio Carlo Speroni, il Fiorenzuola. Un match fondamentale per rimettersi in carreggiata, dopo le cinque sconfitte consecutive maturate tra campionato e Coppa Italia. "Non sono le gare come quelle di Vicenza, quelle da vincere, ci dobbiamo concentrare sulle prossime partite, che non dobbiamo sbagliare assolutamente" ha detto mister Riccardo Colombo dopo la sconfitta di sabato al Menti contro i veneti.

Francesco Marano, centrocampista dei biancoblù, ha proseguito nella disamina di questa fase negativa attraversata dai biancoblù: "Sapevamo che il Vicenza è tra le squadre più forti, però non si può partire sempre con l’handicap di gol subiti troppo in fretta, è una costante che purtroppo ci portiamo dietro e che ci danneggia, perché poi ribaltare le partite è difficilissimo, ancora di più su campi come quello di Vicenza. Perciò è un qualcosa che dobbiamo correggere perché così non va bene. E’ un momento questo in cui veniamo da alcune sconfitte: sabato, fino alla fine, abbiamo provato a dare qualcosa ma partendo sempre svantaggiati è difficile. Dobbiamo fare gruppo e ripartire dalla prossima partita: i punti che pesano tanto sono quelli persi in casa, dove dobbiamo cercare di fare bottino pieno".

Con il Fiorenzuola sarà una sfida fondamentale per i biancoblù, che sfideranno una diretta rivale in zona retrocessione.