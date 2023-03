Pattinaggio di figura, Sara Conti e Niccolò Macii medaglia di bronzo ai Mondiali in Giappone

Niccolò Macii e Sara Conti festeggiano il bronzo mondiale

La coppia azzurra di artistico formata dalla bergamasca Sara Conti e dal milanese Niccolò Macii ha vinto la medaglia di bronzo al termine del programma libero ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone.

I due azzurri avevano chiuso il programma corto in terza posizione, avanzando quindi una candidatura concreta alle medaglie, e hanno proseguito il loro cammino nel migliore dei modi, superandosi nel free

program in cui, sulle note di Ennio Morricone, hanno confermato il piazzamento sul podio. Sul ghiaccio della 'Saitama Super Arena', all'alba italiana il tandem azzurro allenato da Barbara Luoni al termine dei due programmi, corto e libero conclusi appunto con il terzo posto parziale, hanno totalizzato 208.08 punti abbattendo per la prima volta in carriera la barriera dei 200 punti. Oro ai padroni di casa giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara (222.16) e argento agli statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazier (217.48).

Niccolò Macii e Sara Conti ai Mondiali di Saitama

Per l’Italia si tratta di un bronzo storico, che arriva nove anni dopo gli ultimi podi iridati, conquistati proprio sul ghiaccio di Saitama con l'oro nella danza di Anna Cappellini-Luca Lanotte e il bronzo tra le donne di Carolina Kostner.

Sara Conti, 22 anni, e Niccolò Macii, 27, atleti dell'IceLab di Bergamo, campioni europei in carica, sono diventati la prima coppia italiana a conquistare una medaglia iridata nell'artistico. Infatti, le precedenti dodici medaglie erano state vinte nel settore femminile (7), maschile (1) e nella danza (4). Con il bronzo di Conti-Macii, l'Italia diventa la nona Nazione ad aver ottenuto almeno una medaglia iridata in ognuna delle quattro specialità olimpiche, aggiungendosi alla ristretta cerchia composta da Russia (assente in Giappone a seguito dell'invasione militare in Ucraina), Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Gran Bretagna, Finlandia e Ungheria.