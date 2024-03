Moioli, regina delle nevi. Trionfa in Coppa del Mondo

Si chiude dopo oltre due anni il digiuno di vittorie di Michela Moioli nello snowboardcross di Coppa del mondo. La campionessa olimpica di PyeongChang 2018 si è imposta d’imperio nella finale a quattro disputata sulla pista spagnola di Sierra Nevada, precedendo sul traguardo l’australiana Josie Baff, approfittando al meglio del contatto al via fra Charlotte Banks e Chloe Trespeuch, con la britannica che si è ripresa giusto in tmepo per salire sull’ultimo gradino del podio. "È stata una bella giornata - ha commentato la ventinovenne di Alzano Lombardo -. Ho lottato per trovare il giusto feeling sin dalle batterie, in finale me la sono giocata, partivo da un cancelletto sfortunato ma poi la fortuna mi ha aiutato per la caduta di Trespeuch e Bankes: sono contenta, anche del fatto che stiano bene entrambe. È stata dura tornare sul gradino più alto del podio ma sono contenta di esserci riuscita e sono contenta di come mi sono espressa oggi".

Il diciottesimo trionfo della carriera consente a Moioli di risalire in seconda posizione nella classifica di specialità con 404 punti contro i 490 di Trespeuch, quando mancano cinque prove alla conclusione della stagione.

Silvio De Sanctis