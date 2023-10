Leonessa e Leno: oggi il primo derby del torneo di Pallamano Femminile Aics

Quello che andrà in scena alle 18 al S. Filippo di Brescia sarà senza dubbio un derby particolare tra le squadre seniores di Leonessa e Leno. In effetti le due formazioni femminile di pallamano si sono affrontate innumerevoli volte, ma questa sarà la prima nel Campionato Nazionale Aics. Una scelta comune, ma che prende spunto da punti di vista differenti. In effetti, se è vero che entrambe le società continuano l’attività federale a livello giovanile, il sodalizio bassaiolo del presidente Bravi ha deciso di cimentarsi nel torneo Aics per affiancare una squadra in più a quelle già esistenti, mentre la società del presidente Paganotti ha indirizzato la formazione seniores verso la competizione organizzata dall’ente di promozione sportiva per poter offrire un numero maggiore di partite alle sue giocatrici rispetto a quelle che poteva garantire la A2.

"Ci siamo trovati davanti ad una scelta – è la spiegazione dello stesso Paganotti – nelle ultime stagioni ci siamo trovati ad affrontare un girone con poche squadre. Questo, senza contare l’ulteriore problema delle tre onerose trasferte in Sardegna, comportava poche gare per le nostre ragazze. Visto che il nostro obiettivo è quello di farle crescere sul campo, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova via che ci permette di misurarci con nove formazioni, compreso l’odierno derby col Leno". Luca Marinoni