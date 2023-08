La Cremonese non decolla Ballardini: "È colpa nostra"

La Cremonese cade in casa conto il Bari e deve già rincorrere il Parma in vetta alla classifica a punteggio pieno a due giornate dall’inizio del campionato. Meglio il gioco visto contro i galletti che la prestazione contro il Catanzaro ma non si può negare l’esistenza di un chiaro problema sotto rete. Al momento lo score dice: zero reti in due match. La Cremo ha avuto il pallino del gioco per tutta la gara, ma è stata pericolosa solo con tiri da fuori, sia con Vazquez centravanti che con Ciofani. "Abbiamo giocato in maniera troppo pulita e quando è così devi avere una cattiveria e una determinazione diverse. Mi conoscete, quando vincevamo senza meritare lo dicevo e oggi dico che non meritavamo di vincere, bisogna giocare con una rabbia e un’intensità diverse" ha ammesso Ballardini in conferenza stampa. Capitan Ciofani non vuol sentir parlare di sfiducia: "È un momento così, la Serie B è come le sabbie mobili soprattutto per le squadre che scendono dalla A". L’indisponibilità di Tsadjout ha poi ridotto il ventaglio di scelte a disposizione del mister ma schierare Vazquez falso 9 con Buonaiuto e Zanimacchia ai lati, per ora, non sta offrendo concretezza. Per non parlare di un centrocampo con poche idee quando le chiavi sono in mano a Bertolacci. In questo contesto risulta determinante l’ingresso in squadra di Massimo Coda che a distanza di dodici anni è tornato a Cremona. All’epoca era un ventenne acerbo e nonostante i 24 gol in 85 presenze non era riuscito a far breccia nella tifoseria grigiorossa. Oggi arriva al centro sportivo Arvedi da salvatore della causa, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere di Serie B e aver conquistato tre promozioni di fila. "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dalla società Genoa FC a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda" si legge sul sito ufficiale. Il classe ’88, con tutta probabilità, verrà schierato in campo nella gara di mercoledì contro la Ternana. L’esperienza parla per lui - 178 gol, di cui 146 in Serie B - e in questo momento il club lombardo ha seriamente bisogno di un giocatore pragmatico che non badi a fronzoli.