La celebrazione. Il Club Milano compie 100 anni. Ecco il calendario degli eventi

Il 10 marzo l’hockey milanese festeggia cent’anni di storia e lo fa nel momento più duro per questo sport nel capoluogo lombardo. Dopo tanti successi l’hockey ghiaccio a Milano è quasi scomparso negli ultimi quattro anni tra problemi economici, chiusura dei palazzetti e fallimenti societari. Ma ciò che non si spegne è la passione dei tifosi che stanno cercando di far ripartire la disciplina con l’aiuto delle istituzioni e intanto, si preparano a onorare il centenario. Ieri a palazzo Pirelli il comitato Hockey Club Milano ha presentato il calendario degli eventi. L’8 marzo al Forum di Assago, prima della partita di basket dell’Olimpia, verrà ricordata la ricorrenza. Il 9 marzo i membri della Curva del Milano visiteranno i luoghi simbolo dell’hockey milanese. Dal 10 marzo il Palazzo della Regione ospiterà una mostra sulla storia di questo sport e il 23 marzo ci sarà una cena di beneficenza in cui verranno messi all’asta diversi cimeli e maglie storiche.

Alessandro Stella