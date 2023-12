In casa dei blucelesti. Il Lecco cerca un vice Novakovic. Il sogno si chiama Mattia Destro

Il Lecco deve intervenire sul mercato per puntellare la squadra. I blucelesti, fermi a quota 16 in zona playout dopo il ko contro la Sampdoria, stanno preparando al meglio la sfida salvezza contro la Ternana mentre gli uomini di mercato, guidati dal ds Fracchiolla, stanno pensando all’imminente mercato. Innanzitutto il Lecco dovrà sfoltire la rosa, trovando una destinazione ad alcuni giocatori in esubero. Poi potrà pensare agli innesti.

Un po’ tutti sono concordi a Lecco nel dire che là davanti manca un giocatore. Bomber vero o vice Novakovic? Il sogno potrebbe essere quello di avere Mattia Destro, bomber che a Empoli non gioca (praticamente) mai ma che ha i numeri per essere determinante in B. L’Empoli parrebbe interessato ad un’opzione su Buso, 23enne attaccante lecchese, per l’anno prossimo.

Ma quello di Destro (ingaggio assai alto per i parametri lecchesi) appare uno di quei sogni di mezzo… inverno. Su di lui anche Reggiana e Ascoli. Visti i buoni rapporti con l’Empoli (in estate sono arrivati Degli Innocenti e Donati) ci sarebbe anche l’ipotesi Luca Belardinelli, centrocampista con 30 presenze nel Sudtirol in B l’anno scorso e che quest’anno non ha ancora visto il campo. Un giocatore che darebbe fisico e spessore ad un centrocampo lecchese apparso un po’ leggerino. Fulvio D’Eri