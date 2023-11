IL RITORNO. Ibra, nuovo ruolo. Annuncio a breve

La settimana che si apre non segnerà soltanto un confronto necessario tra la dirigenza di via Aldo Rossi e il tecnico Stefano Pioli, ma potrebbe anche portare all’ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero per la terza volta in carriera, questa volta in una veste del tutto inedita. Mai come in questo momento l’integrazione di una figura come quella dello svedese è impellente: avere Zlatan presente nella delegazione milanista allo Stadio Via del Mare sabato pomeriggio forse non avrebbe cambiato le sorti del match, ma avere l’ex attaccante pronto a dialogare e mediare tra giocatori, staff, tecnico e club sembra allo stato attuale una mossa più che intelligente. Ibra sarà un consulente esterno scelto dallo stesso numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, che però lavorerà a stretto contatto con la squadra sia a Milanello che nelle partite in trasferta, con un filo diretto continuo con i dirigenti e con Pioli. Nessun depotenziamento della figura dell’a.d. Furlani, ma un ruolo che possa esaltare le doti di Zlatan a tutto tondo. L’annuncio è atteso a giorni, sfruttando la sosta per le Nazionali. I.C.