Il caso. La pista dell’Arena va a pezzi. Adesso è pericoloso allenarsi

Le condizioni della pista dell’Arena Brera non accennano a migliorare. Anzi. Dopo le polemiche di due estati fa per i danni rimasti a seguito del maxi evento organizzato da Radio Deejay e che riguardavano anche il prato, la situazione dello storico impianto milanese sembra rimasta ai problemi di quel tempo. Complici i tanti giorni di pioggia, la pista è tornata a presentare grossi problemi strutturali in più punti. Tanto che, dicono i tecnici, diventa pericoloso correrci per gli atleti che vorrebbero allenarsi. I guai, in realtà, nascono all’origine. Le perizie fatte in passato hanno dimostrato che ben prima della festa "incriminata" ci sono stati errori nella messa a punto legata al periodo in cui è stata effettuata e all’utilizzo dei materiali. La soluzione, al di là della manutenzione che si cercherà di fare anche a seguito di questo ennesimo intoppo, sarebbe un rifacimento da zero. In queste condizioni, infatti, diventa difficile pensare di attrarre atleti di livello top come è stato fino a qualche tempo fa per Filippo Tortu, che ora ha deciso di seguire altre destinazioni. Il tutto in una situazione infrastrutturale che a livello cittadino si è fatta molto complicata, dati i problemi più o meno analoghi legati al Centro XXV Aprile. La candidatura per i Mondiali di atletica, appena sfumata, avrebbe forse aiutato ma il progetto è stato bloccato sul nascere. M.T.