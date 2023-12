Hockey ghiaccio, IhL Division I. Si ferma il pullman del Chiavenna, rinviata la sfida alla capolista Ares Sport

Il pullman si ferma e così salta il big match dell’Hc Chiavenna ad Aosta. Disavventura domenica per i ragazzi del team chiavennasco, quarti nella IhL Division I di hockey su ghiaccio che, a causa di un guasto al cambio del pullman all’altezza di Bellano (Lecco), non hanno potuto raggiungere Aosta, sede dell’attesissima partita contro la capolista Ares Sport. L’Hc Chiavenna ha subito informato la federazione e, vista la "causa di forza maggiore", il match verrà recuperato. Hanno dovuto far rientro a casa anche i 50 tifosi che, con un altro pullman, erano pronti a seguire la squadra in questa lunga trasferta. "Abbiamo saputo del guasto al pullman della squadra e quindi dell’annullamento del match quando eravamo a Seregno – dice Walter Rossotti, uno dei tifosi storici dell’Hc Chiavenna -. Non ci è restato altro che tornare a casa. Peccato, l’ambiente era carico per lo scontro con la capolista (prima con 30 punti a punteggio pieno). Noi siamo quarti con 20 punti, a meno 3 da due altre squadre che cercheremo di raggiungere e superare nell’ultima parte della stagione regolare. Un ringraziamento va al presidente Rudy Tenca e alla società che sta facendo di tutto per mantenere vivo il movimento dell’hockey in Valchiavenna". Tra le varie iniziative del club, merita una particolare attenzione quella relativa alla creazione dell’album delle figurine, acquistabile sul sito hcchiavenna.akinda.com.

Fulvio D’Eri