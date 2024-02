“Find Your Talent“ a Saronno. Associazioni sportive, scuola e aziende insieme per supportare le passioni e il talento degli studenti La scuola Bascapè e il teatro Giuditta Pasta di Saronno presentano il progetto "Find Your Talent" per supportare i talenti degli studenti e motivarli nel percorso scolastico. Domani testimonial dello sport e della cultura saliranno sul palco per ispirare i ragazzi.