Disciplina in crescita. La Lombardia dietro solo al Piemonte

Stando agli ultimi dati condivisi dalla FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) la Lombardia

è dietro solo al Piemonte per numero di tesserati: ovvero, 13.200, di cui 5.200 solo a Milano. Inoltre, le

società affiliate alla Federazione sotto attualmente una cinquantina, di cui otto nel capoluogo lombardo.

Un continuo incremento e un boom che anche lo stesso Zurloni ha notato: "Ho vissuto tanto questa

crescita. Pure quando mi alleno (lavora anche in palestra con gli agonisti, ndr), vedo i ragazzi che

praticano la disciplina o qualcuno in pausa pranzo. È un attivtà che tanti fanno nel weekend, o alla sera,

una sorta di valvola di sfogo. Nell’ultimo anno, inoltre, sono cresciute tantissime palestre e Milano è tra

le prime città in Italia per impianti di arrampicata". Forse anche per questo trend in positivo a Parigi le

medaglie a disposizione sono raddoppiate rispetto a quelle di Tokyo (dove fece il debutto). Verranno

messe in palio, al maschile e femminile, due medaglie una per lo Speed e una per la nuova combinata

di boulder & lead.

G.L.