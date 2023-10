Debutto amaro a Biella. Calvisano, falsa partenza

CALVISANO (Brescia)

di Mattia Todisco

Le milanesi dominano la Serie A di rugby dopo una sola giornata. Solo l’Amatori Rugby cede il passo nel turno d’esordio, cadendo nel derby lombardo contro Parabiago. Vincono invece ASD Rugby Milano e Cus Milano, mentre perde Calvisano in casa di Biella.

Il Cus non è solo una delle sei squadre che prendono cinque punti dopo la partita di inizio stagione, ma è anche quella che lo fa con il distacco maggiore e che quindi risulta a tutti gli effetti la capolista del Girone 1. Larghissima, 51-10, l’affermazione sull’Amatori Rugby Alghero, con il giovane esordiente Martino Pucciariello premiato a fine gara come “man of the match“ avendo segnato tre piazzati e trasformato tutte le mete siglate dai compagni. A pari punti tre piemontesi (Biella, Cus Torino e TKGroup) più il Rugby Parabiago che come detto si è aggiudicato la sfida contro l’Amatori. Punteggio finale 29-17 con due mete di Mikale per i padroni di casa e altrettante di Dunde per gli ospiti. A segno anche Cornejo e Bertoni di Parabiago e dalla parte opposta Guidetti.

Netta e importante per cominciare bene il campionato anche l’affermazione in trasferta dell’ASD Rugby Milano contro Noceto. Un 42-10 in cui la parte del leone l’ha fatta soprattutto Romano, non soltanto con i suoi piazzati ma anche con la meta che ha aperto le marcature dopo undici minuti. Milano ha poi patito la vena di Chiesa (meta al 31’) ma ha reagito e preso pian piano campo riportandosi avanti con Bossola e Lucchin, prima di dilagare nel secondo tempo con Sbalchiero e Battegazzore.

Male, come detto, l’autoretrocesso Calvisano che ha perso a Biella per 30-16. La squadra di Zappalorto e Dal Maso ha cominciato bene la partita segnando subito due piazzati con Consoli e andando anche in meta con Florio dopo il calcio vincente di Gilligan. Già sul finire del primo tempo, però, Biella ha preso il comando delle operazioni ancora con Gilligan e Ramaboea, entrambi in meta. Dopo un calcio a testa realizzato ad inizio ripresa, una nuova azione vincente di Benettin ha reso vano l’ultimo tentativo a segno di Mondin. "Non siamo ovviamente contenti del risultato - commenta Zappalorto - perché in alcune situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo perso lucidità nel secondo tempo calando sia mentalmente che fisicamente. Lavoreremo in maniera importante per farci trovare pronti domenica prossima. Sono molto contento che i ragazzi abbiano giocato la prima partita ufficiale insieme, abbiamo un percorso con delle tappe da rispettare ma la voglia e l’impegno che chiediamo ai ragazzi oggi si è vista"

Nel prossimo turno i gialloneri saranno di nuovo impegnati in trasferta, stavolta contro l’ASD Rugby Milano al Curioni. Sfida al vertice, invece, tra Biella e Parabiago, che vorranno confermare le ottime impressioni destate nella prima giornata di campionato.

In campo anche il Cus Milano Rugby in casa del Rugby Parma e l’Amatori tra le proprie mura contro il Rugby Noceto. Chiudono il programma Amatori Rugby Alghero-Iveco Cus Torino e ASD Unione Monferrato-TKGroup VII Rugby Torino.