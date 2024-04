Como, che remuntada. Tre punti d’oro a Catanzaro

di Enrico Levrini

CATANZARO

La clamorosa vittoria a Catanzaro consente al Como di confermare il secondo posto solitario che vale la Serie A. Una partita piena di emozioni è risolta dai gol di Gabrielloni e Da Cunha. D davanti alla fantastica cornice dei 12mila del Ceravolo fra cui 350 comaschi. Catanzaro subito all’attacco, al 10’ gol annullato a Iemmello per fuorigioco, dopo passaggio di Biasci. Al 12’ miracolo di Semper, su tiro ravvicinato in area di Scognamillo: sulla respinta arriva Veroli, ma Goldaniga mette in angolo. Catanzaro in vantaggio al 20’: Vandeputte salta Iovine a sinistra ed entra in area. Il suo tiro è deviato verso la porta da Goldaniga che inganna Semper. Il Como replica subito al 22’ con un cross da destra al volo di Iovine: Cutrone in tuffo di testa, colpisce la base del palo alla destra di Fulignati. Al 38’ Gabrielloni filtra in area per Cutrone che segna, ma Di Bello annulla per fuorigioco.

Il pari arriva al 17’ della ripresa con un’azione a sinistra di Sala: cross, Sounas prolunga di testa verso Fulignati ma arriva Gabrielloni che in tuffo di testa mette in rete. Como scatenato al 19’: Da Cunha si libera al limite e spara un sinistro che colpisce il palo alla destra di Fulignati. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 22’ quando un cross di Iovine pesca sul secondo palo Cutrone che rimette in mezzo: la palla taglia la porta e Da Cunha è il più lesto a mettere in rete.

Il francese si fa male nell’esultanza del gol e viene sostituito da Chajia.. Al 90’ Braunoder cerca il gol dalla metacampo, dopo aver visto Fulignati fuori dai pali, la palla esce di poco sulla destra. Al 96’ segna il pareggio il Catanzaro, con un colpo di testa di Antonini, dopo un traversone del portiere Fulignati, ma il Var annulla per fuorigioco.