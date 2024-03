Champions league. Brescia (senza Var) ko a Barcellona

"Incredibile che in Champions non ci sia il Var". È la frase che si lascia sfuggire Sandro Campagna, ct del Settebello, in sede di commento. Ed è la verità per una coraggiosa AN Brescia, ko a Barcellona nella prima giornata del girone dei quarti di finale della massima competizione europea. Contro il Barceloneta, superiore per budget ed esperienza, serviva tutto: coraggio, fortuna, massimizzazione degli episodi.

Non ci potevano essere passaggi a vuoto. Uno arriva, in chiusura di primo quarto, quando gli arbitri giudicano fuori tempo massimo la conclusione di Stefano Guerrato a rete. Non era così ma, appunto, in Len non esiste la Var. E allora il Barceloneta chiude avanti di due reti il primo periodo di gioco e non si volta più. Termina 12-8.

La gara da vincere, per sperare, sarà quella del 20 marzo a Mompiano con il Ferencvaros, ma prima ci sarà Ortigia in campionato. E lì non si potrà fallire. A.L.M.