Inter, Alessandro Bastoni non si tocca. L’agente: “È felicissimo di essere a Milano”

Milano, 14 ottobre 2024 – Alessandro Bastoni non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter. Ad assicurarlo, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è l'agente del difensore azzurro, Tullio Tinti. "È un campione. Non ha bisogno di presentazioni - afferma il procuratore -. È super interista e sta da Dio lì, è felice e non c'è nessun problema oggi. Il problema di andare via dall'Inter non c'è, abbiamo rinnovato un anno e mezzo fa ed è felicissimo, può vincere anche a livello europeo perché l'Inter è una squadra molto competitiva. E lo stesso vale per la Nazionale".

La corte degli inglesi

In passato Bastoni ha rifiutato la corte del Tottenham ai tempi in cui l'allenatore era Antonio Conte, il tecnico che lo ha lanciato da titolare all'Inter e che aveva provato a portarlo in Premier League. Il centrale ha però preferito restare a Milano, dove si sente ormai uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Appuntamento all’Olimpico

Nel frattempo l'allenatore nerazzurro si prepara ad accogliere da domani il gruppo ad Appiano Gentile per la nuova settimana di allenamenti, dopo i giorni di riposo concessi ai calciatori. Dovrebbe regolarmente lavorare insieme ai compagni Nicolò Barella, reduce da un problema muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione della Nazionale, come già era accaduto a settembre per un'operazione al naso. Resta quindi nella lista infortunati il solo Buchanan, che nelle prossime settimane dovrebbe cominciare a svolgere parte del lavoro in gruppo. Il prossimo appuntamento in agenda per l'Inter è Roma-Inter di domenica sera alle 20.45, al quale sulla sponda giallorossa parteciperà anche Paulo Dybala, tornato anch'egli da un infortunio come Barella.