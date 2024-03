Busto attesa a Cuneo. Caccia alla vittoria per blindare la salvezza

Cuneo per vincere e blindare la salvezza. La Uyba Busto Arsizio, quartultima con 21 punti, disputerà affronta stasera in trasferta, con inizio alle 19.30, una Honda Olivero S.Bernardo Cuneo in caduta libera, penultima con 13 punti dopo aver perso le ultime 7 partite, in un match che può veramente valere un’intera stagione. Con Trento, ultima con 7 punti e ormai praticamente in A2, resta da definire il nome dell’altra squadra che verrà retrocessa. E’ chiaro che se Uyba dovesse vincere il match odierno si porterebbe a più 11 dalle piemontesi e chiuderebbe così i conti. "La settimana di allenamento è andata molto bene, stiamo lavorando tanto sul muro difesa per cercare di creare un sistema di gioco che sia sempre più solido – ha detto capitan Lualdi -. Siamo sicuramente pronte a giocarci questa partita con tutte le nostre armi. Vogliamo "vendicare" la sconfitta per 3-2 in casa dell’andata per portare a casa una vittoria ed essere sempre più vicini alla salvezza".

Fulvio D’Eri