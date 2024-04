Brignone imprendibile nel gigante femminile. Arriva il decimo scudetto tricolore in carriera

Quarto titolo italiano in carriera nell’amato gigante per Federica Brignone sulla pista di Senales (Bz). La campionessa valdostana, originaria di Milano, ha letteralmente dominato la gara disputata sulla pista Lazaun, confermando l’eccezionale stato di forma mostrato nel finale di stagione in Coppa del mondo. Per la 33enne del Centro Sportivo Carabinieri si tratta del decimo scudetto tricolore della carriera. Il tempo finale di 2’00″96 le ha garantito un margine di 2″40 sulla diciassettenne Giorgia Collomb, che ha relegato al terzo posto l’esperta friulana Lara Della Mea, staccata di 3″07). Quinto posto per una buona Ilaria Ghisalberti: la bergamasca ha tagliato il traguardo a 3″75 dalla vincitrice, mentre la lecchese d’adozione Asja Zenere, sesta alla fine della prima manche, non ha completato la competizione. Il programma degli Assoluti prosegue oggi con lo slalom femminile, che vede la bresciana Marta Rossetti in pole position per la vittoria, seguito domani e sabato dallo slalom e dal gigante maschile.Silvio De Sanctis