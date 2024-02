Bis del Vicenza. Renate paga l’avvio choc. Disastro dopo 47 secondi. Colombo resta nel limbo

MEDA (Monza e Brianza)

Avvio sbadato pagato a caro prezzo dal Renate contro il Vicenza. Dopo solamente 47 secondi, infatti, calcio piazzato dalla destra da parte di Ronaldo, torre di Ferrari, Rolfini irrompe spedendo in rete la palla del vantaggio per i biancorossi di Vecchi. Complicità, però, della retroguardia brianzola che si fa sorprendere in occasione del primo schema della partita su palla inattiva. Il Renate prova reagire: Paudice salta con un tunnel Sandon e appoggia all’indietro, ma Currarino manda alto all’ottavo minuto.

Tiro a giro di Bosisio subito dopo: Confente resta tranquillo. Vicenza ancora insidioso al 17’: contropiede dell’ottimo Della Morte che serve Ferrari, conclusione mancina, ma Fallani salva in angolo. Al 21’ strappo di Della Morte, progressione palla al piede e Fallani rimedia ancora respingendo con i piedi. Il Renate si fa vivo con l’incornata di Sorrentino su centro di D’Orsi: alta. L’avvio di ripresa è ancora di marca vicentina, con la squadra di Vecchi decisa a chiudere il match. Il Renate fatica a proporsi e gli ospiti non hanno difficoltà a controllare. Anche con il passaggio al 4-2-3-1 i nerazzurri non sfondano. Sorrentino, al 17’, prova la soluzione individuale, ma il suo diagonale è fuori misura. È però il Vicenza, al 25’, ad andare vicino al raddoppio: discesa sulla sinistra di Greco, Ferrari manda fuori. A 9’ dal termine, ancora da un piazzato di Ronaldo, il raddoppio firmato Cuomo, di testa. Renate resta nel limbo, a +3 dai playout e a -3 dai playoff, con una gara da recuperare contro l’Atalanta U23 (mercoledì alle 18). Luca Di Falco