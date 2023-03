Olimpia Milano: l'EA7 sbanca Brindisi, ma si spaventa per Shields

Shavon Shields nel match Happycasa Brindisi - EA7 Emporio Armani Olimpia Milano



Brindisi, 12 marzo 2023 – Vince in carrozza l'Olimpia nella trasferta di Brindisi per 79-98, ma non riesce a sorridere a pieno perché la preoccupazione è tanta per la caviglia di Shavon Shields che di nuovo è andata ko dopo 4 minuti a causa di un "piede sotto" di Reed. Dal paradiso all'inferno in un attimo per l'ala americana che un istante prima di atterrare sul parquet aveva appena realizzato il suo primo canestro dopo i 5 mesi di stop, ma dopo si è trovato a fare i conti con un nuovo infortunio che lo ha messo ko per tutta la partita (domani ci saranno ulteriori esami). "Mi dispiace molto perché mettere il piede sotto non è stata proprio una cosa simpatica. Mi auguro che non sia nulla di grave" commenta un arrabbiato Messina.

I biancorossi, che mantengono la testa della classifica alla vigilia della sfida di domenica prossima con la Virtus, dominano fin da subito chiudendo il primo quarto quasi doppiando gli avversari sul 15-29. Grazie alla partenza super di Billy Baron che realizza 16 punti nei suoi primi 16' i biancorossi mantengono la testa all'intervallo con un'ottima partita offensiva (41-52). Nell'intervallo l'Olimpia rimane sempre in pieno controllo allungando azione dopo azione in vantaggio fino a toccare il massimo sul 71-95 con un canestro di un Brandon Davies autore di più di un punto al minuto (14 punti in 13'). Coach Messina pesca bene dalla coppia italiana Tonut-Melli che mette insieme 28 punti equamente divisi e ancora una volta dal tedesco Voigtmann che oltre a 12 punti (suo record in Serie A) aggiunge anche 7 rimbalzi.

Ora ritorno in palestra per i milanesi che vogliono giocarsi tutte le loro, seppur poche, chances in Eurolega. Giovedì trasferta di grande prestigio sul campo del Real Madrid.

HAPPYCASA BRINDISI-EA7 MILANO 79-98

15-29; 41-52; 58-79

BRINDISI: Bowman 8, Harrison 14, Bocevski, Riismaa 5, Bayehe 2, Burnell 11, Reed 4, Vitucci ne, Lamb, Mascolo 7, Mezzanotte 13, Perkins 15. All. Vitucci

MILANO: Tonut 14, Ricci 4, Baldasso, Alviti 3, Davies 13, Pangos 3, Melli 13, Panna, Baron, Napier, Shields 3, Voigtmann 12. All. Messina