Olimpia Milano, un altro passo verso il miracolo: Bayern Monaco piegato per 99-74

Olimpia-Bayern

Non succede, ma se succede... L'Olimpia deve vivere così il successo contro il Bayern Monaco (99-74) che completa un'altra settimana perfetta in Eurolega. E' l'ottava vittoria nelle ultime nove gare e la classifica dice che l'Armani è adesso solo ad una vittoria di distanza dal tanto agognato ottavo posto. Rimane comunque strettissimo il pertugio per concretizzare l'impresa perchè ora Milano è attesa da una "doppietta" lontano da casa con Efes Istanbul (martedì) e Maccabi Tel-Aviv (giovedì). Inoltre non sono solo due squadre a lottare per la posizione, ma ci sono ben altre 4 formazioni a combattere per l'accesso ai playoff: Baskonia e Zalgiris con 15 successi, Valencia, Efes e Olimpia a quota 14. Ne passerà una sola.

Certo sembrano lontanissimi i tempi cupi di gennaio dove l'Olimpia non riusciva neanche in casa a battere le squadre sul fondo della classifica. Con Napier tutto è cambiato e ancora una volta il play americano ha chiuso con 20 con una serie di triple incredibile (5/6) e 4 assist. Ancora una volta un ottimo secondo violino Luwawu-Cabarrot, autore di 3/6 da 2 e 2/2 da 3 che se non deve trattare palle che scottano nel finale è decisamente concreto. Ne ha fatti 19 con il Fenerbahce, ne ha fatti 14 contro il Bayern. E poi c'è il ritorno di Shavon Shields, questa volta subito dentro la partita tanto da chiudere con 9 punti e 2 assist in 15'.



Milano parte aggredendo il match con Tonut che attacca a tutto campo e Melli che trasforma in oro quel che che passa vicino al ferro (10-4). E' con la tripla di Shields al 9' che il Forum esplode di gioia per il suo campione ritrovato. E' il canestro del 22-6 in un primo periodo fantastico davvero fantasticoper l'Olimpia. Il divario diventa oceanico grazie ad una difesa che subisce solo 8 punti in 12', mentre Baron sigla la bomba del +21 (29-8). Poi è il turno di Luwawu-Cabarrot che con 5 punti fila allunga ancora 36-11. Quando Milano abbassa un po' la guardia è Obst che colpisce ripetutamente con 3 triple per il 43-29 al 17'. All'intervallo l'Armani è ancora avanti nettamente per 49-36, il rientro dei tedeschi è quasi fisiologico tenendo conto anche del doppio impegno dei milanesi in questa settimana europea.



Ne approfitta il Bayern anche a inizio ripresa riaprendo la partita con Obst (50-40), ma ci pensa come al solito Napier a ridare serenità ai milanesi con l'assist per Luwawu-Cabarrot e le due triple del 60-43 al 24'.

Milano ritorna anche a +21 (69-48), poi al 30' ha comunque un margine di sicurezza sul 72-54 con Thomas protagonista. Nell'ultimo quarto dilaga definitivamente fino a toccare il massimo vantaggio sul +29 (99-70) con Davies. Domenica alle ore 19 il ritorno in campionato a Brescia, ma a questo punto tutte le attenzione sono già focalizzate sulla prossima settimana di Eurolega. Potrebbe essere decisiva.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BAYERN MONACO 99-74

25-8; 49-36; 72-54

Milano: Davies 10, Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 14, Mitrou-Long 3, Tonut 9, Melli 8, Baron 9, Napier 20, Ricci, Shields 9, Hines 4, Voigtmann 7. All. Messina

Monaco: Weiler-Babb 3, Walden 7, Seeley 8, Giffey, Bonga 2, Lucic, Obst 27, Zipser, Wimberg 2, Gillespie 8, Cheatam 17. All. Trinchieri

Note: tiri da 2: MI 21/33, BM 19/39; tiri da 3: MI 12/19, BM 8/25; tiri liberi: MI 21/28, BM 12/18; rimbalzi: MI 37 (Melli 6), BM 25 (Bonga 4); assist: MI 17 (Napier 4), BM 11 (Weiler-Babb 3)