Eurolega, Napier trascina Milano: l’EA7 passa 82-75 sul campo del Fenerbache

Shabazz Napier in entrata

Milano, 21 marzo 2023 - Riprende subito la corsa in Eurolega l'Olimpia Milano. Questa volta con un colpaccio esterno, quello sul campo del Fenerbahce Istanbul vincendo per 75-82. Milano ringrazia Napier, ancora una volta leader totale in campo con 26 punti in 26' (4/5 da 2 e 5/8 da 3, 21 punti nella ripresa). Insieme a Luwawu-Cabarrot, autore di 19 punti (5/9 da 2 e 6/6 ai liberi) e tiene ancora acceso un lumicino di speranza per i playoff arrivando a -2 vittorie dalla quota post season a 5 giornate dal termine.

L'Olimpia parte subito forte con Luwawu-Cabarrot protagonista per il 4-10 al 3', poi è il turno delle triple di Voigtmann e Tonut per mantenere il +6 (11-17). La faccia dell'Olimpia è senza remore, tanto che all'11' il controllo del punteggio è ancora biancorosso sul 18-26 con un'altra tripla di Ricci. Con un dardo di Mitrou-Long rimane avanti 24-31 al 14', ma poi si blocca l'attacco e i turchi tornano in contatto con Guduric e Booker allo scadere del 20' sul 35-37.

La partenza della ripresa milanese è marchiata Luwawu-Cabarrot tanto che il francese firma anche il contropiede del +9 (40-49 al 24'). Poi è il turno di Napier che ne piazza 6 i fila e Milano scappa via (42-55). Il massimo vantaggio lo firma ancora l'ala francese sul 47-61, ma il Fener rientra fino al 52-61 al 30'. Si alterna ancora con Napier che con un "jump" e una tripla fornisce ossigeno all'Olimpia sul 55-66, Guduric diventa l'anima del Fenerbahce (61-69), ma Hines è fantastico e ritrova il +10 (63-73). Con Edwards i turchi tornano ad un passo due volte (72-76 e 75-79 nell'ultimo minuto), ma è Baron che scaccia via i brutti pensieri prima con la bomba del 72-79 poi con il "2+1" del 75-82.

Venerdì turno regolare di Eurolega con la sfida al Forum contro il Bayern Monaco alle ore 21.

FENERBAHCE ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 75-82 (18-23, 35-37; 52-61)

Fenerbache: Motley 22, Hazer, Wilbekin 7, Edwards 16, Bjelica 4, Mahmatoglu, Hayes-Davis, Milano: Davies 3, Thomas 2, Luwawu-Cabarrot 19, Mitrou-Long 3, Tonut 6, Melli, Baron 8, Napier 26, Ricci 3, Alviti ne, Hines 4, Voigtmann 8. Al.. Messina

Note. Tiri da 2: FI 19/42, MI 17/28; tiri da 3: FI 10/35, MI 12/27; tiri liberi: FI 7/9, MI 12/14; rimbalzi: FI 36 (Hayes-Davis 7), MI 38 (Voigtmann 8); assist: FI 10 (Guduric), MI 13 (Baron 4)