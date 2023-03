Scatto d’orgoglio per l’Armani, battuto anche il Partizan Belgrado 76-62

Un'azione di gioco nel match tra Armani e Partizan Belgrado

Milano - L'Olimpia sa che può solo vincere per tenere acceso il lumicino di speranza-playoff e lo continua a fare. La serie di vittorie consecutive arriva a 6, perchè l'Armani piega al Forum il Partizan Belgrado per 76-62 con una magistrale prova difensiva nel derby tra i due coach decani del basket europeo Ettore Messina e Zelimir Obradovic. Milano tiene 23 punti sotto media i serbi con una prestazione perfetta. Purtroppo per l'Olimpia lo Zalgiris continua a vincere, quindi l'impresa è sempre più difficile, le vittorie da rimontare rimangono 3, ma adesso le partite mancanti sono 7.

Napier non sbaglia ancora un colpo con 10 punti e 4 assist, ma è Melli la solita «enciclopedia« del gioco con 9 punti e 8 rimbalzi in 32' nei quali risulta fondamentale. Ritorna a farsi vedere dopo un periodo oscuro Brandon Davies che è il miglior realizzatore milanese insieme a Baron. La partenza dei biancorossi è molto difficoltosa, nonostante uno Shields ripresentato in quintetto (0/5 al tiro in 14'). Arrivano solo 3 punti nei primi sette minuti, ma se non altro la difesa regge il colpo (3-10) così il Partizan è avanti pur senza fuggire.

Poi inizia la lenta rimonta dei milanesi che riescono ad impattare nel secondo quarto a quota 25 con due liberi di Napier e anche a scavalcare quando al 19' Baron infila la tripla del 30-27. La partita continua nel pieno dell'equilibrio anche per tutto il terzo quarto ed è Napier che prova a sparigliare le carte con la tripla del 49-46 sulla sirena che porta all'ultimo mini-intervallo al 30'. A inizio quarto periodo sono i milanesi che prova a cambiare passo, su quel +3 costruiscono un altro canestro di Napier e poi un miracolo allo scadere dei 24 minuti targato Davies che firma il +7 (53-46).

Bene in attacco, ma è soprattutto in difesa che Milano diventa un manuale non subendo canestri dal campo dal 27' fino al 34'. Così con due triple di Baron e un'altra magia tecnica di Davies scappa via sul 65-51. Il Forum esplode definitivamente ad un minuto dalla fine quando Pangos spara la tripla del 74-60. Arriva un'altra vittoria, Milano sogna ancora. Domenica torna nuovo di scena in campionato, l'Olimpia terminerà il suo tour de force della settimana in giro per l'Europa in quel di Brindisi dove sarà ospite dell'Happycasa alle ore 16.30.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PARTIZAN BELGRADO 76-62 13-19; 30-29; 49-46

MILANO: Davies 14, Thomas ne, Luwawu-Cabarrot, Pangos 10, Tonut 4, Melli 9, Baron 14, Napier 10, Ricci 4, Shields, Hines 4, Voigtmann 7. All. Messina

BELGRADO: Vukcevic, LeDay 7, Avramovic 4, Punter 15, Smailagic 2, Papapetrou 3, Exum 10, Nunnally 10, Lessort 11, Trifunovic, Andjusic, Madar. All. Obradovic

Note: tiri da 2: MI 19/33, PB 16/31; tiri da 3: MI 9/25, PB 4/16; tiri liberi: MI 11/15, PB 18/22; rimbalzi: MI 29 (Melli 8), PB 28 (Lessort 6); assist: MI 18 (Pangos 7), PB 8 (Exum 3)