Arriva il catanzaro. Zaffaroni sprona la Feralpi: "Serve concretezza»

Messa in archivio la sconfitta patita in casa del Sudtirol, la FeralpiSalò nel pomeriggio tornerà a giocare al Garilli di Piacenza col preciso obiettivo di fare risultato con il pur lanciato Catanzaro. È mister Zaffaroni a spiegare l’umore della vigilia in casa verdeblù: "Giocare bene e non fare punti significa che dobbiamo essere più concreti, anche perché alla fine quello che conta sono proprio i punti. Occorrono ancora più determinazione e rabbia per riuscire ad arrivare al risultato". FERALPI (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero, Felici; Compagnon, Butic. All: Zaffaroni.

L.M.