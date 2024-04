Al Rigamonti. Moncini è scatenato. Il Brescia prenota un posto nei playoff

BRESCIA

Un bel Brescia supera 3-1 il Pisa e consolida con tre punti sonanti la sua voglia di playoff. Sin dai primi minuti entrambe le contendenti vogliono fare gioco, ma le due difese chiudono con ordine gli spazi. Col passare dei minuti aumentano i giri del motore delle Rondinelle che provano la conclusione con Dickmann, Galazzi e Moncini, mentre sul fronte opposto Lezzerini non viene chiamato al lavoro.

Il risultato si sblocca al 37’, quando gli sforzi dei biancazzurri vengono premiati da Moncini, abile a sfruttare un invitante servizio di Bianchi per trafiggere Loria. Nella ripresa i toscani cercano di spingere in avanti, ma al 10’ Bisoli serve un assist prezioso a Bianchi, che in bello stile firma il 2-0. Il tris arriva al 40’ ancora con Moncini che firma la doppietta personale. Quindi l’ininfluente rigore dell’ex Torregrossa al 5’ di recupero.

La classifica: Parma 66, Como 61, Cremonese 59, Venezia 57, Catanzaro 52, Palermo 50, Brescia 45, Sampdoria* 44, Cittadella 42, Pisa e Reggiana 40, Sudtirol e Modena 39, Bari, Cosenza e Spezia 35, Ternana 33, Ascoli 31, Feralpisalò 31, Lecco 23. (*Sampdoria penalizzata di due punti).

Luca Marinoni