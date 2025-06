Cultura, balli e risate sul lago. Da Vecchioni a Manu Chao

Dall’11 al 27 luglio torna a Villa Erba (Ex-Galoppatoio) Lake Sound Oark, il festival targato MyNina che, alla quarta edizione, si rinnova inglobando di fatto i festival degli scorsi anni “LaVilla” e “LeSerre” per un’offerta più ampia e varia.

Lake Sound Park ospiterà spettacoli più formali con sedute e show più energici a cui partecipare in piedi, sul palco si alterneranno concerti, spettacoli comici e teatro di parola e sarà rivolto a target differenti di pubblico, sia per interessi e gusti che per età. "Siamo entusiasti di annunciare una nuova edizione dell’evento che ogni anno trasforma la musica, lo spettacolo e le emozioni in un’esperienza unica – spiega Gianpiero Canino, CEO MyNina –. Questa edizione sarà ancor più speciale, con un palinsesto arricchito da grandi artisti, comici e divulgatori, pronti a incantare e sorprendere il nostro pubblico. Lake Sound Park è molto più di un festival: è un viaggio tra musica e parole, risate ed emozioni, in uno degli scenari più affascinanti della Regione. Un grazie di cuore a Villa Erba e al Comune di Cernobbio, che con il loro supporto rendono possibile tutto questo, permettendoci di portare grandi nomi dello spettacolo in uno dei luoghi più magici".

Si parte l’11 luglio con Enrico Brignano e il suo “Bello di mamma“. Sabato 12 luglio sbarca a Cernobbio lo YouTuber, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, performer teatrale e presentatore televisivo Barbascura X con lo spettacolo “Sono qui per caos”, strano racconto tra scienza, evoluzione, ‘seghe mentali’ e l’assoluta casualità della vita.

Il cantautore Roberto Vecchioni salirà sul palco domenica 13 luglio con una data del suo “Tra il silenzio e il tuono tour”, grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Lo spettacolo, nella prima parte, è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito”, per poi lasciare spazio a classici del suo repertorio, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

Paolo Crepet salirà sul palco giovedì 17 luglio con lo spettacolo “Il reato di pensare”, invito a riflettere sulla necessità del pensiero libero dalla pressione del “politicamente corretto”.

E a proposito di libertà di parola il 18 luglio non si farà certo pregare Andrea Baccan, in arte Pucci, comico, attore e volto tv, milanese classe ’65, che ama ama dialogare e - perché no? - scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche.

Torna anche in questa edizione, sabato 19 luglio, “Voglio tornare agli anni ‘90“, il format musicale nazionale a tema anni ’90 che in questi anni ha macinato musica, divertimento, balli e numeri di pubblico da urlo. Alessandra Amoroso, dopo aver conquistato i Palasport, arriva a Villa Erba domenica 20 luglio con il suo “Fino a qui Summer Tour 2025”. Sul palco Alessandra porterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo ultimo brano “Si mette male”, scritto da Tananai, e “Rimani Rimani Rimani”.

Lo scrittore Stefano Nazzi continua anche in estate il tour di Indagini Live e sarà protagonista il 22, mentre. il giorno dopo tocca al comico Max Angioni e il suo “Anche meno“. Goran Bregović arriverà al Lake Sound Park giovedì 24 luglio con una data del suo tour. Bregović sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band – trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare – il cui virtuosismo ci ricorda che nei Balcani la musica è suonata in versione “turbo folk”.

il 25 luglio, per la terza volta per Teenage Dream a Villa Erba. Davide Van De Sfroos artista di casa a Cernobbio e al festival, torna infine sul palco di Villa Erba a Cernobbio sabato 26 luglio dopo essere stato ospite nel 2023 e dopo aver conquistato a novembre l’Unipol Forum di Assago con un concerto tutto esaurito per festeggiare i suoi 25 anni di carriera suggellati dal disco “Van De Best”. Gran chiusura il 29 luglio con il concerto di Manu Chao per l’unica tappa lombarda del suo ritorno live in Italia. Tra successi internazionali come Clandestino, Bongo Bong, Mala Vida e Me gustas tu passando per Próxima Estación: Esperanza fino all’ultimo album Viva Tu, una vera festa per i fortunati che saranno in platea.