I nuovi orizzonti nella gestione dei rifiuti: sfide e opportunità per i Comuni

Analisi delle sfide e delle opportunità nella gestione dei rifiuti. Con focus su temi di grande attualità quali il Metodo Tariffario Rifiuti, la qualità del servizio regolata da ARERA e la tariffazione puntuale. Sono questi gli argomenti dell’evento promosso da Fondazione Operate, in collaborazione con CEM Ambiente, Confservizi Lombardia e Green Alliance che si terrà il prossimo 4 aprile dalle ore 10 alle 13 nella sede di CEM Ambiente, Auditorium Varisco e Cantù, a Cavenago Brianza (MB), Località Cascina Sofia 1/A.

L’evento, aperto dal Presidente di CEM Ambiente e Coordinatore settore Ambiente di Confservizi Lombardia Alberto Fulgione e dal Presidente di Fondazione Operate Luca Moretti, rappresenta un'importante occasione per i Comuni Soci e gli stakeholder dell’utility per aggiornarsi sulle normative in evoluzione e confrontarsi sulle strategie di miglioramento nella gestione dei rifiuti urbani.

Temi dell’evento

L’incontro si propone come momento di approfondimento e confronto sulle più recenti modifiche normative riguardanti la gestione dei rifiuti urbani. In particolare, verrà analizzato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introdotto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha segnato un’importante trasformazione nel calcolo dei costi del servizio, passando da un approccio annuale a uno pluriennale e introducendo incentivi per la valorizzazione dei rifiuti e il recupero.

Un altro tema centrale sarà la qualità del servizio, regolata dalla delibera n. 15/2022 TQRIF di ARERA, che stabilisce standard minimi per la gestione dei rifiuti urbani e impone nuovi obblighi per gli operatori del settore. Inoltre, sarà dedicato un approfondimento alla tariffazione puntuale, un sistema che premia l’equità e la responsabilizzazione dei cittadini, incentivando comportamenti più sostenibili.

Per favorire un confronto costruttivo, i partecipanti avranno la possibilità di inviare domande in fase di iscrizione online. Le tematiche sollevate saranno poi discusse durante l’ultima parte dell’evento, il “Question Time”.

Destinatari dell’evento

L’evento è rivolto ai Comuni Soci di CEM Ambiente, alle società aderenti alla Green Alliance e agli operatori del settore rifiuti urbani.

Programma dell’evento

Ore 10:00 - 10:10 | Apertura dei lavori – Alberto Fulgione, Presidente CEM Ambiente.

Ore 10:10 - 10:20 | Introduzione – Luca Moretti, Presidente Fondazione Operate.

Ore 10:20 - 10:40 | Evoluzione della regolazione ARERA: le recenti delibere e le prospettive – Sauro Prandi, Socio fondatore Operate, Revisore legale ed Enti locali.

Ore 10:40 - 11:00 | MTR e PEFA: aspetti economici, obblighi e prospettive per i gestori – Giovanni Montresori, Socio fondatore Operate, Presidente Labelab.

Ore 11:00 - 11:20 | TQRIF: obblighi e adempimenti per i gestori della raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade – Paolo Pagani, Direttore Innovazione e Sviluppo di Utiliteam.

Ore 11:20 - 11:40 | La tariffa e il regolamento del prelievo: adeguamento al TUA, all’evoluzione legislativa e al TQRIF – Mauro Sanzani, Socio fondatore Operate, Direttore Operativo AltraLeonia S.r.l.

Ore 11:40 - 12:00 | La TARI: scenari e applicazioni – Mauro Sanzani, Socio fondatore Operate, Direttore Operativo AltraLeonia S.r.l.

ore 12.00-12.15 “La relazione e la comunicazione con il cittadino nell’era della regolazione ARERA”. Albina Ambrogio Socio Operate – Presidente Confini S.r.l. Società benefit.

Ore 12:15- 12:55 | Question Time: la Fondazione risponde”. A cura dei relatori Operate.

Ore 12.55 - 13.00 | Conclusioni.

Ore 13.00 | Light lunch.

Come partecipare

Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link https://shorturl.at/1FXXC

È consentita la partecipazione di un max 2 referenti per ogni Comune Socio CEM Ambiente.

PER SAPERNE DI PIÙ

Chi è Fondazione Operate? Fondazione Operate è formata da professionisti e di Aziende altamente specializzati in diversi ambiti: legale e legislativo, normativo e tributario, amministrativo, economico e finanziario, tecnico progettuale, tecnico organizzativo, informatico, della tariffazione e della comunicazione.

La Fondazione supporta in diversi ambiti legati all’economia circolare, alla gestione virtuosa dei rifiuti e alla sostenibilità Istituzioni nazionali ed europee, Autorità, Enti locali, Soggetti Gestori e Imprese.

Oggi, il ruolo di Fondazione Operate prosegue sempre più ricco di servizi e competenze, innovando il rapporto tra Enti e Aziende con un importante ruolo di supporto multidisciplinare.

Per informazioni: www.operate.it