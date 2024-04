Villa Grumello “Al limite un libro“

Una serie di incontri letterari sui temi socio ambientali, saranno al centro della nuova rassegna “Al limite, un libro“, organizzata dall’Associazione Villa del Grumello in collaborazione con Miledù Impresa Sociale nell’ambito di “Limiti. Humanities Festival diffuso“. Gli incontri si svolgeranno nelle quattro domeniche di aprile (7, 14, 21 e 28), nell’Hub della Conoscenza, ex portineria all’ingresso principale di Villa del Grumello. Alla presentazione e discussione attorno ai libri, tutti inerenti al tema del limite, seguiranno dei laboratori creativi sia per adulti sia per bambini. Inoltre l’Hub ospiterà la mostra “Contrasto, Simmetria, Saturazione“, esposizione degli scatti realizzati dalla fotografa Olga Lartseva con la danzatrice Jolita Manolova.

Il primo appuntamento, domenica 7 aprile alle 10.30, è con “Inverno Liquido“ di Michele Nardelli e Maurizio Dematteis, riflessione sull’attuale sistema socioeconomico e sulle sue ricadute sull’ambiente, esseri viventi umani e non. Seguirà, alle 11.30 il laboratorio creativo di origami a cura di Marinella Della Toffola, rivolto a ragazzi dai sedici anni.

Domenica 14, alle 10.30, si approfondisce il tema dell’ambientalismo scientifico con la presentazione del libro “Laura non c’è. Dialoghi immaginari con Laura Conti“ di Barbara Bonomi Romagnoli e Marina Turi. Informazioni sul programma della rassegna culturale si possono ottenere all’indirizzo Internet www.villadelgrumello.it.

Pa.Pi.