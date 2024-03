Un webinar per fare affari con l’export

La Banca Popolare di Sondrio, nell’ambito dell’attività formativa organizzata dal Servizio Internazionale, prosegue gli incontri a beneficio delle aziende italiane interessate a migliorare le loro conoscenze sui mercati esteri. Sbarcare con la propria attività all’estero è un’opzione non trascurabile per molte realtà produttive della provincia di Sondrio, così come quelle di tutta Italia più in generale, e quindi sapere come operare sui mercati internazionali è indispensabile per limitare i rischi e affrontare questa avventura lavorativa in maniera vincente. La Bps Sondrio – dg Mario Alberto Pedranzini (nella foto), presidente Francesco Venosta – è da sempre molto attenta a dare supporto agli imprenditori. Giovedì 14 dalle 16 alle 17, in collaborazione con la Italian American Chamber of Commerce Midwest, si terrà un webinar dedicato al mercato del vino negli Usa con focus sui canali di distribuzione, sulle strategie promozionali più efficaci e sui trend più recenti che guidano il successo nell’inserimento strategico delle aziende vinicole italiane.

"L’occasione sarà inoltre propizia per presentare la seconda edizione dell’International Wine Expo, importante fiera enologica italiana che si terrà a Chicago il 7 e 8 ottobre – dicono dalla Bps di Sondrio – cui la nostra clientela potrà partecipare a condizioni agevolate". Il seminario verrà trasmesso come sempre tramite la piattaforma Webex e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro lunedì tramite l’apposito modulo a disposizione sulla piattaforma Business School al seguente link: https://businessschool.popso.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a qualsiasi Filiale della Banca o al Servizio Internazionale (telefono 0342.528783/553, e-mail: businessclass@popso.it).

F.D.E.