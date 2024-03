Transplant . Winter Games. Al via i Giochi

Al via la 12ª edizione dei World Transplant Winter Games. I Giochi mondiali invernali dei trapiantati organizzati dall’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto APS), si terranno a Bormio fino all’8 marzo e saranno il primo evento "Italia dei Giochi", il programma della Fondazione Milano Cortina 2026 che permette di celebrare su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026, portando lo spirito dei Giochi in ogni comunità. Nei WTWG 2024 saranno al via oltre 200 atleti, trapiantati di organi solidi e di midollo osseo e donatori viventi, provenienti da 21 Paesi di tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Canada fino alla Finlandia. L’Italia sarà rappresentata dalla Nazionale trapiantati costituita da 17 atleti, 15 trapiantati e 2 donatori. La kermesse è stata presentata nei giorni scorsi a palazzo Lombardia.

"Un evento importante, un grande evento a cui noi crediamo - ha sottolineato nell’occasione il presidente Fontana - perché gli atleti avranno la grande gioia di mettersi alla prova e dimostrare di aver riconquistato salute e vita dopo momenti difficili. Lo sport aiuta anche a superare queste fasi difficili e offre a tutti la possibilità di tornare nella pienezza delle proprie attività. Un messaggio bellissimo, speriamo che abbia tutto il successo che merita e che possa essere letto come ulteriore occasione di prova organizzativa in vista dell’evento olimpico del 2026". Oggi è prevista la cerimonia di apertura alla quale parteciperanno, tra gli altri e oltre alle delegazioni sportive, il sottosegretario Regione Lombardia con Delega Sport e Giovani Lara Magoni, il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi, il direttore generale del Centro Nazionale Trapianti Massimo Cardillo e il presidente FISI Alpi Centrali Franco Zecchini. F.D’E.