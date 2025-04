Si perdono nel bosco. Il Soccorso alpino li salva

Ben venga la tecnologia, basta però non farci conto in tutto e per tutto. La dimostrazione l’ha avuta in modo più che chiaro anche un gruppo di appassionati di montagna che martedì in Valmalenco, approfittando della bella giornata, è salito da Primolo (Comune di Chiesa Valmalenco) verso la località Pradaccio. Qui, a una quota di circa 1.800 metri gli escursionisti si sono ritrovati nel bosco, del tutto incapaci di orientarsi. A nulla è servito interrogare gli smartphone che avevano con sé e forse anche una certa inesperienza e scarsa conoscenza della zona hanno fatto la propria parte. Le ore sono passate in fretta e con il buio tutto si è fatto ancora più complicato, fortunatamente i camminatori sono riusciti a chiedere aiuto e, soprattutto, a inviare la propria posizione. Sono partite le squadre del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. I soccorritori sono saliti a piedi e hanno rintracciato i componenti il gruppo di "disorientati".

Verificato che si trovavano tutti in buone condizioni, li hanno accompagnati a valle. L’intervento che ha impegnato i tecnici della Stazione di Valmalenco del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna è terminato intorno alle 2 della scorsa notte.

Sara Baldini