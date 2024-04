Riparte a tutto jazz . Labadaba

Riparte il viaggio di Labadabajazz, rassegna dedicata al jazz. L’Accademia di Belle Arti LABA, che la organizza, si trasformerà in un club a tinte soffuse nel quale si esibiranno alcuni tra i più rappresentativi musicisti della scena jazz nazionale e internazionale. Da venerdì 19 aprile fino al 28 giugno, le sedi di via Don Vender e via Privata De Vitalis ospiteranno 6 concerti, tutti sempre alle 19. Si parte venerdì in via Don Vender con Bombardieri, Beccalossi e Sigurtà TRIO: la classica formazione del piano trio jazzistico si apre verso una ricerca sonora e d’insieme che spinge i tre musicisti a esplorare le possibilità del ritmo.