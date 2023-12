Residente detective incastra il ladro

Un residente lo ha notato mentre rompeva il vetro del finestrino di un’auto, per rubare quello che c’era all’interno. Dopo averlo visto all’opera, ha deciso di seguirlo fino a casa. Così è stato rintracciato mercoledì all’alba il venticinquenne autore di raid notturni alle vetture parcheggiate al Villaggio degli Sposi. Fondamentale l’intervento del residente-testimone oculare, che intorno alle 5 di mattina ha avuto la prontezza e il sangue freddo di pedinarlo: giunto di fronte all’abitazione, l’uomo ha chiesto l’intervento della polizia e sul posto è arrivata in pochi minuti una Volante della polizia di Stato, che ha identificato e – in seguito agli elementi raccolti – denunciato il giovane, originario del Kazakistan, per il reato di furto aggravato. Non è stato tuttavia possibile procedere all’arresto in flagranza di reato, perché mancava la denuncia del proprietario del veicolo preso di mira. Sono in corso altri accertamenti su episodi simili avvenuti nella zona, nelle nottate precedenti. F.D.