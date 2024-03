"Protesteremo in Regione e alle Olimpiadi"

Dialogo con i nuovi vertici di Asst Valtellina e Alto Lario ma anche una grande manifestazione popolare a Milano davanti a palazzo Lombardia. Questo è emerso venerdì sera al termine dell’assemblea pubblica organizzata a Sondalo dal movimento rinascita Morelli Autonomo. "A Sondalo c’è stata veramente tantissima gente – dice il presidente del movimento Ezio Trabucchi -. Per noi questo ha voluto dire molto, sappiamo che siamo sulla strada giusta e che le persone hanno ancora voglia di lottare".

In settimana il triumvirato alla guida del comitato, composto da Trabucchi, Pradella e Marchica, ha incontrato i vertici Asst. "Va benissimo il dialogo con Asst Valtellina e Alto Lario, ora con la Fumagalli almeno c’è un dialogo. Questo non vuole dire che a noi andrà bene tutto quel che decidono. Una cosa è certa: dovranno lavorare in discontinuità rispetto al passato. Dovranno poi inserire delle modifiche nel Poas (Piano di organizzazione aziendale strategico) e tenere conto delle nostre proposte. Abbiamo fornito, inoltre, indicazioni per le modalità per reclutare personale infermieristico. Apriremo a breve un tavolo con Asst e a presto avremo un incontro con Ats Montagna, ente adibito alla programmazione".

Malgrado il dialogo, c’è aria di mobilitazione. "È prevista in un prossimo futuro una manifestazione davanti alla sede di Regione Lombardia che verrà aperta agli amici di Bergamo che stanno protestando per le sorti dell’ospedale di San Giovanni Bianco e agli amici dell’idroelettrico". C’erano anche grandi assenti. "Non c’era nessun sindaco dell’Alta Valle, tra quelli del tiranese solo quelli di Lovero, Tovo e Mazzo di Valtellina mentre quello di Tirano era alla via crucis. Lo stesso percorso che sta facendo la sanità… ".

"Noi faremo manifestazioni fino al 2025, ma se la situazione non sarà risolta siamo pronti a farne anche nel corso delle Olimpiadi". Fulvio D’Eri