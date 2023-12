Obiettivo sicurezza. Tavolo col prefetto

La Coppa del Mondo di sci alpino di Bormio è un evento che calamiterà l’attenzione nel periodo post natalizio. Due le gare in programma sulla pista Stelvio: il 28 dicembre la classica discesa e il 29 dicembre il SuperG, ma l’evento incomincerà il 26 con le prime prove cronometrate. Ieri mattina il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi ha presieduto, a palazzo Muzio, una riunione di coordinamento per l’esame delle misure organizzative e di sicurezza predisposte per lo svolgimento delle gare di Coppa del Mondo e le relative manifestazioni collaterali. Nel corso dell’incontro sono stati puntualmente esaminati tutti gli aspetti di safety&security connessi con l’ordinato e sicuro svolgimento della competizione agonistica di rilievo internazionale e sono state oggetto d’esame, altresì, tutte le misure predisposte in occasione degli eventi collaterali.