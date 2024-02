Nasce un protocollo contro la malamovida

Un Protocollo d’intesa per la gestione delle aggregazioni giovanili all’interno e in prossimità degli esercizi pubblici al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della “malamovida“ nei centri urbani: è stato sottoscritto ieri mattina dal Prefetto Andrea Polichetti con i responsabili provinciali di Confcommercio e Confesercenti. La finalità è prevenire condotte illegali che causano disturbo alla quiete pubblica, e ricadute per l’ordine e la sicurezza pubblica, come spaccio e assunzione di sostanze stupefacenti, eccesso di consumo di alcool, atti vandalici, offese al decoro, risse. Il Protocollo impegna gli esercizi pubblici aderenti a intensificare la collaborazione con le forze dell’ordine, a regolare gli accessi al locale per prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela, valutare l’installazione di videosorveglianza, segnalare eventualmente un referente per la sicurezza, e osservare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Tale accordo sarà ora diffuso ai Sindaci per una conoscenza capillare sul territorio da parte degli esercenti, anche in vista della prossima stagione estiva che intensifica fortemente le presenze turistiche. Pa.Pi.