Media Trombini e piscina: si riduce il consumo di energia

Al via i lavori per l’efficientamento energetico della media Trombini e della piscina comunale. L’obiettivo di questi lavori è quello di ridurre il consumo energetico di due strutture particolarmente energivore, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al risparmio di risorse sul bilancio comunale. L’impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio della scuola media Trombini è già in fase di completamento e messa in funzione.

Grazie ad una potenza di 36,90 KWel, consentirà di produrre circa 42.400 KWh di energia all’anno, coprendo completamente il fabbisogno energetico della scuola. Inoltre, il surplus di energia prodotto sarà "scambiato" con altri contatori comunali, quelli del municipio, della scuola Primaria Credaro e della biblioteca Arcari. L’importo totale del progetto ammonta a 90mila euro. Per quel che riguarda la piscina comunale, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di efficientamento energetico nel 2023 e i lavori sono stati appaltati lo scorso dicembre.

Gli interventi previsti includono l’installazione di un impianto fotovoltaico, con una potenza di 18,45 KWel e una produzione annua attesa di 20.804 KWh, e di un impianto solare termico, che coprirà parzialmente il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, è già stato ultimato il rinnovo dell’illuminazione principale della piscina con proiettori a led a basso consumo. L’investimento complessivo per il progetto è di 272.597 euro, di cui 174.606 euro finanziati da un bando regionale per gli impianti natatori e la restante parte coperta dalle casse comunali. "I nuovi impianti ad energia rinnovabile consentiranno al Comune un notevole risparmio energetico", dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Benedetto Del Simone.

Fulvio D’Eri