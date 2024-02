“L’amore da vecchia” in un libro

Vivian Lamarque presenta a Villa Guardia il libro "L’amore da vecchia". L’evento, che si svolgerà sabato 24 febbraio alle 16.30 nella sala consiliare del Comune in via Varesina 72, è organizzato dal gruppo Il Caffè dei lettori del Centro Associazione Incontro di Villa Guardia in collaborazione con il Comune. L’incontro si concentra sull’ultima raccolta di poesie della Lamarque, due volte Premio Strega, considerata tra le più prestigiose poetesse italiane contemporanee. Queste sue liriche mantengono intatta la freschezza espressiva interiore, racchiudendo immagini, ricordi. Ingresso libero.