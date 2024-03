La spesa che fa bene porta in dote 325.000 euro

La spesa che fa bene di Iperal porta in dote 325.000 euro alle associazioni di volontariato della provincia di Sondrio. In occasione dell’edizione 2024 di Iperal per il sociale, il gruppo valtellinese e la Fondazione AG&B Tirelli hanno messo a disposizione 325 mila euro da destinare alle associazioni selezionate. Dal 3 aprile, fino al 5 maggio, i clienti Iperal ad ogni 20 euro di spesa riceveranno automaticamente sulla propria carta fedeltà CartAmica un punto "Iperal per il sociale". I punti raddoppieranno per i clienti possessori di CartAmica Oro. L’assegnazione delle proprie preferenze ad una delle 250 associazioni di volontariato selezionate sarà possibile fino al 7 maggio, dandone indicazione direttamente in cassa o su App Iperal.

I sodalizi, grazie all’iniziativa del gruppo guidato da Antonio Tirelli e alla generosità della clientela, riceveranno, sulla base delle preferenze espresse, un contributo compreso tra 500 e 8.000 euro, per un totale di 325.000 euro.

F.D’E.